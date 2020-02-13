13 лютого – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
13 лютого вшановується день пам'яті святого Микити. Його зарахували до лику святих, бо він здійснював багато добрих справ, жив скромно та проповідував християнство. Микиту вважали покровителем вогню, і молилися йому про захист від кульових блискавок.
Іменини сьогодні святкують: Опанас, Віктор, Ілля, Микита.
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Народні прикмети на 13 лютого
– Червоний місяць – до сильного вітру.
– Піднявся вітер – до сирого року.
– Дерева інеєм вкрилися – до тепла.
– Подув північний вітер, а хмар немає – до сильного похолодання.
Що можна робити 13 лютого
1. Сьогодні можна заварювати і пити чай із соснових бруньок – це обіцяє благополуччя.
2. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.
Що не можна робити 13 лютого
1. Щоб захистити себе від пліток та лихослів'я – читайте відповідні молитви, які вбережуть вас від злих язиків.