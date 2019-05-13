13 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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13 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 13 травня / senfil.net

13 травня 2019 року вшановують пам'ять апостола Якова, який згадується в Новому Завіті. Він також відомий, як старший брат Івана Богослова. За переказами, з цього дня припиняються сватання, а починається підготовка до весілля.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Яків, Максим, Василь. 

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Народні прикмети на 13 травня

– З берези тече багато соку – дощів теж багато буде в літній період.

– Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим.

– Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період.

– Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним.

– Сонце закрито на Сході хмарами – сінокіс буде дощовим.

– Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба. Південний вітер дме – прикмета до того, що буде родюче і тепле літо.

– Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай.

– Ясний схід - літо буде сонячним.

– Зірки 13 травня сховалися – до дощу. 

– Хмари попливли, небо нахмурилось, але кульбаби залишилися відкриті – дощу не буде.

– Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися – опадів не буде.

Що можна робити 13 травня

1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.

Що не можна робити 13 травня

1. Цього дня не можна сваритися ні з батьками, ні з друзями, ні з колегами. Постарайтеся уникнути конфлікту. 

2. Не вирушайте цього дня в подорож. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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