13 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
13 травня 2019 року вшановують пам'ять апостола Якова, який згадується в Новому Завіті. Він також відомий, як старший брат Івана Богослова. За переказами, з цього дня припиняються сватання, а починається підготовка до весілля.
Іменини сьогодні святкують: Микита, Яків, Максим, Василь.
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Народні прикмети на 13 травня
– З берези тече багато соку – дощів теж багато буде в літній період.
– Вночі 13 травня багато зірок, і дме теплий вітер з півдня – літо буде врожайним і дуже теплим.
– Вночі вітру немає, а на небі багато зірок – прикмета до того, що варто очікувати посухи в літній період.
– Ясний схід сонця 13 травня – літо буде врожайним.
– Сонце закрито на Сході хмарами – сінокіс буде дощовим.
– Тепла і дощова погода обіцяє гарний врожай хліба. Південний вітер дме – прикмета до того, що буде родюче і тепле літо.
– Тиха та зоряна ніч 13 травня – влітку буде гарна погода, і можна зібрати багатий урожай.
– Ясний схід - літо буде сонячним.
– Зірки 13 травня сховалися – до дощу.
– Хмари попливли, небо нахмурилось, але кульбаби залишилися відкриті – дощу не буде.
– Небо затягнулося хмарами, грім гримить, але бджоли не сховалися – опадів не буде.
Що можна робити 13 травня
1. Якщо в цей день побачиш людину, яку любиш, значить любов буде щасливою і довгою. Тому проводьте цей день з дорогими для вас людьми.
Що не можна робити 13 травня
1. Цього дня не можна сваритися ні з батьками, ні з друзями, ні з колегами. Постарайтеся уникнути конфлікту.
2. Не вирушайте цього дня в подорож.