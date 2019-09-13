13 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

13 вересня вшановується пам'ять священномученика Кипріана, єпископа Карфагенського.

Іменини сьогодні святкують: Геннадій.

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Народні прикмети на 13 вересня

– Журавлі низько летять – зима м’якою буде. Якщо високо, то суворою.

– Почути журавлиний крик – до дощу.

– Молодик – до багатого врожаю журавлини.

– Побачити уві сні журавлину – до пліток і сліз.

Що можна робити 13 вересня

1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 13 вересня