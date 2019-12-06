14 мільйонів доларів за ялинку: як виглядає найдорожче новорічне дерево

Весь світ поступово готується до зустрічі Нового року та Різдва. У столицях вже встановлюють головну новорічну ялинку, а у Вашингтоні відбулось її урочисте відкриття. Однак найдорожче дерево, вартість якого сягає 14 мільйонів доларів, встановили в Іспанії.

Як повідомляє таблоїд MIrror, помилуватись дорогоцінним декором ялинки можна у курортному місті Марбелья. Саме там в одному з готелів встановили дерево, висотою 6 метрів. Однак не вартість ялинки приголомшила весь світ, а її прикраси.

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Дизайн символу Нового року розробляла одна з найбільш високооплачуваних дизайнерів світу – британка Деббі Вінгхем. Вона вручну створила оригінальні прикраси, додавши до них коштовностей. Так, на 500 новорічних іграшках можна побачити кристали Swarovski, золоті пластини і алмазний пил, сапфіри, діаманти, дорогі тканини і хутро.

Окрім цього, дизайнерка використала для декору вироби від елітних будинків моди Cartier, Chanel та Louis Vuitton. Найдорожчими елементами стали рожевий діамант за 2,3 мільйона доларів та червоний за 4,9 мільйона. Тому не дивно, що новорічну ялинку цілодобову охороняють кілька працівників.

"Кожний елемент новорічної ялинки був виготовлений ​​на замовлення. Я працювала понад місяць, коли мій колега Гері Джеймс МакКвін запропонував створити унікальний принт для дерева. Тож чудово мати друзів, які підтримають у важливу мить. Коли ж остання новорічна іграшка вже була на ялинці, я відчула якусь завершеність. Зрозуміла, що моє дерево може побити рекорд", – поділилась Деббі Вінгхем.



Найдорожча ялинка світу коштує 14 мільйонів доларів / Mirror

І британській дизайнерці це вдалось зробити! Раніше найдорожча новорічна ялинка коштувала 11,4 мільйона доларів. Вона була встановлена у столиці ОАЕ в готелі Emirates Palace. Вартість прикрас ялинки у 2010 році стала рекордною, а досі цю суму не вдавалось перевершити.



Ялинка, встановлена у 2010 році в ОАЕ / Mirror