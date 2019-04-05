14 неймовірних фото, знятих з висоти пташиного польоту

Фотограф Ян Артюс Бертран – майстер аерофотозйомки. Саме завдяки унікальним ракурсам та видам з висоти пташиного польоту він став одним з найкращих у своїй справі.

73-річний француз не перестає дивувати своїми проектами, в яких хоче підкреслити автентичність нашої планети та її красу, пише Cameralabs.

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Талант Бертрана відзначили безліччю нагород, також він є кавалером ордену Почесного легіону.

У його арсеналі вже більше 60 власних фотокниг, які є повноцінною розповіддю про наше життя у тих чи інших аспектах. Крім того, митець захоплюється документальним кіно. Одним з найвідоміших став проект HUMAN ("Людина").

Пропонуємо вам ознайомитися з фанатастичними роботами Яна Артюса Бертрана.

1. Острівець серед рисових терас на Балі, Індонезія

2. Нетрі Макоко, Лагоська лагуна, Нігерія

3. Мошав (сільське поселення) Нахалаль, Ізраїль

4. Супутникові антени на дахах Алеппо, Сирія

5. Селище Ко Пануї, провінція Панг Нга Бей, Таїланд

6. Річка Оріноко серед дощових лісів Амазонії, Венесуела

7. Гірські утворення Бангл-Бангл в Національному парку Пурнулулу в Кімберлі, Австралія

8. Кругове зрошення Pivot, Маан, Йорданія

9. Пальмові плантації, Борнео, Індонезія

10. Криголам "Луїс-Сен-Лоран" в Резолют Бей, Нунавут, Канада

11. Колонії бакланів на острові Елдей, Ісландія

12. Рожеве ебенове дерево на горі Кау у Французькій Гвіані

13. Шахти у штаті Мінас Жерайс, Бразилія

14. Паломництво індусів для обмивання в річці Ганг, місто Аллахабад, штат Уттар-Прадеш, Індія

Всі фото – YAB PHOTO.