14 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

14 серпня в народі святкують Медовий Спас. Це свято є першим днем Успенського посту. У Медовий Спас віряни згадують сімох братів Маккавеїв, їхню матір Соломонію та учителя Єлеазара, які в далекому 166 році до нашої ери поплатилися життям, бо сповідували віру в Істинного Бога.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Тимофій, Федір.

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Народні прикмети на 14 серпня

– Якою буде погода сьогодні – такою вона буде і 28 серпня.

– Гарна погода 14 серпня – вродить багато приплоду.

– Дощ іде – жито цього дня краще не сіяти

Що можна робити 14 серпня

1. До церкви цього дня віряни мають принести букети квітів – маковійчики або маковійки, щоби їх освятили. Також окрім маку, в цей день прийнято святити мед.

Що не можна робити 14 серпня

1. Викидати маковійки не можна. Їх треба зберігати в оселі біля ікон, як оберіг.