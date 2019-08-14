14 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

132 Читать новость на русском
14 серпня 2019 – свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 14 серпня / liza.ua

14 серпня в народі святкують Медовий Спас. Це свято є першим днем Успенського посту. У Медовий Спас віряни згадують сімох братів Маккавеїв, їхню матір Соломонію та учителя Єлеазара, які в далекому 166 році до нашої ери поплатилися життям, бо сповідували віру в Істинного Бога.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Тимофій, Федір.

Читайте також: Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси

Народні прикмети на 14 серпня

– Якою буде погода сьогодні – такою вона буде і 28 серпня.

– Гарна погода 14 серпня – вродить багато приплоду.

– Дощ іде – жито цього дня краще не сіяти

Що можна робити 14 серпня

1. До церкви цього дня віряни мають принести букети квітів – маковійчики або маковійки, щоби їх освятили. Також окрім маку, в цей день прийнято святити мед. 

Що не можна робити 14 серпня

1. Викидати маковійки не можна. Їх треба зберігати в оселі біля ікон, як оберіг. 

blog_ava
Ліга чемпіонів: результати матчів 13 серпня
сьогодні
1964
Теги: LifeStyle Традиції Релігія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
13 серпня 14:38 "Страшнi iсторiї для розповiдi у темрявi": доза страху і ностальгії
Юлія Ліпенцева 447
Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
13 серпня 13:39 Італія на 360: тижнева мандрівка по країні вина та сиру
527
Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
12 серпня 17:03 Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися
Марта Вересюк 6876
Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
12 серпня 14:00 Модні аксесуари літа-2019: що має бути у гардеробі кожної дівчини
Юлія Турелик 2751
"Повелителька сердець": скелети із шафи ідеальної мами
12 серпня 13:18 "Повелителька сердець": скелети із шафи ідеальної мами
Юлія Ліпенцева 1495
Новини
Більше новин
Залиште відгук