150 fashion-компаній підписали угоду про дотримання екологічної моди: деталі договору

Напередодні міжнародного з'їзду на саміт G7 у французькому місті Біарріца 32 компанії зі світовим ім'ям підписали так званий "Пакт моди". В його умовах зазначається, що протягом 30 наступних років вони повинні дотримуватися принципів сталої екологічної моди.

Оскільки тема екології кілька останніх років гостро піднімається у різних галузях, зокрема, у фешн-індустрії, то її представники вирішили підтримати ідею захисту навколишнього середовища своїми силами. Про те, що 32 відомі модні компанії підписали "Пакт моди" Еммануеля Макрона повідомляє іноземне видання Vogue.

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В угоді мовиться про діяльність брендів, яка повинна бути максимально спрямована на дотримання екологічних норм, зокрема, стримування глобального потепління. Аби сприяти цьому, компанії повинні зменшити до нуля викиди парникових газів до 2050 року.

Ба більше, вони підписалися також стежити за охороною та станом світового океану та відновлення біорізноманіття й екосистем. Для цього вони повинні повністю відмовитися від поліетиленових пакетів, а також від пластику загалом і виступати проти вирубки лісів та збору бавовни.

Серед компанії, які погодилися на підписання цього договору Armani, H&M Group, Kermer, Hermes, Ralph Lauren, Stella McCartney та багато інших, які разом володію понад 150 торговими марками.