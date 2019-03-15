15 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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15 березня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 15 березня / unsplash.com

15 березня 2019 року вшановується Федотів день. Кажуть, що цього дня дмуть дуже сильні вітри, тож люди намагаються менше виходити на вулицю, щоб не застудитися.

Іменини сьогодні святкують: Арсеній.

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Народні прикмети на 15 березня

– Яка погода 15 березня, таким буде і липень.

– Вітер на Федота вважається нещасливим, адже може "надути" будь-яку хворобу.

– Сонце світить опівдні – це хороший знак, і можна розраховувати на багатий урожай хліба.

– Заметіль і снігопади на Федота – прикмета того, що перша трава з'явиться дуже пізно.

Що можна робити 15 березня

1. Цього дня намагайтеся утримуватися від розваг, поганих думок і лихослів'я.

Що не можна робити 15 березня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

2. Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже якщо ви побачите падаючу зірку – це віщуватиме важкі хвороби і смерть.

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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