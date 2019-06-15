15 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 червня в народному календарі відзначають день Зеленого В'юна. У православній церкві 15 червня вшановують пам'ять святителя Никифора – патріарха і сповідника Константинопольського.
Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія.
Читайте також: Петрів піст 2019: календар харчування на кожен день
Народні прикмети на 15 червня
– Горобці граються між собою – погода буде ясною.
– На Никифора зранку туман – день буде теплим та безхмарним.
– Західний вітер 15 червня попереджував про похолодання.
Що можна робити 15 червня
1. Цього дня потрібно тримати в душі мир і спокій.
2. Присвятіть цей день молитві і духовному просвітленню.
Що не можна робити 15 червня
1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.
Вибір редакції
-
Розваги у президентському номері: як Настя Каменських відсвяткувала дівич-вечір (відео 18+)14 червня , 20:26
-
Від бабусі Єлизавети ІІ до голлівудської герцогині Меган: як добре ви знаєте королівську сім'ю14 червня , 14:36
-
Померла актриса серіалу "Багаті також плачуть" Едіт Гонсалес: деталі14 червня , 13:24