15 червня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

15 червня в народному календарі відзначають день Зеленого В'юна. У православній церкві 15 червня вшановують пам'ять святителя Никифора – патріарха і сповідника Константинопольського.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Іван, Костянтин, Марія.

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Народні прикмети на 15 червня

– Горобці граються між собою – погода буде ясною.

– На Никифора зранку туман – день буде теплим та безхмарним.

– Західний вітер 15 червня попереджував про похолодання.

Що можна робити 15 червня

1. Цього дня потрібно тримати в душі мир і спокій.

2. Присвятіть цей день молитві і духовному просвітленню.

Що не можна робити 15 червня

1. Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту та щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії у цей день важливо знайти застосування.