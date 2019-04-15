15 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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15 квітня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 15 квітня / mirkosmosa.ru

15 квітня 2019 року відзначається Міжнародний день культури, заснований в 1996 році. Він покликаний захищати і примножувати досягнення культури, мистецтва, науки і релігії в усьому світі.

Іменини сьогодні святкують: Марія.

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Народні прикмети на 15 квітня

– Багато води розлилося – буде хороший річний сінокіс і багатий врожай.
 
– Крик перепела чується – прикмета того, що буде багатий збір хліба.
 
– На південь 15 квітня тягнеться клин журавлів - рік буде неврожайним і невдалим.
 
– Глухар кричить - чекай багатого врожаю.
 
– Лід тане і тоне на озерах - буде поганий збір врожаю в цьому році.
 
– Дергачі 15 квітня кричать - літо родючим буде.
 
– Лід не втік до 15 квітня - прикмета, яка говорить про те, що рибалка буде невдалою.
 
– Ворони грають в височині - буде ясна і сонячна погода.
 
– Весняні води течуть повільно - буде неврожай.
 
– Голуби 15 квітня воркують - чекай тепла.

Що можна робити 15 квітня

1. Цього дня треба потайки робити добрі справи. Вважається, що вони повернуться людині сторицею. Однак, не вихваляйтеся, бо вони не зарахуються.

Що не можна робити 15 квітня

1. Утримайтеся від походу до перукаря, адже цей день може погіршити ваше здоров’я.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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