15 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

15 вересня в народному календарі відзначається пам'ять святого мученика Мамонтія, його батька Федота і матері Руфіни.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван, Леонід, Федір, Пилип, Юліан.

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Народні прикмети на 15 вересня

– Низькі хмари – до негоди.

– Безвітряна погода і велика кількість роси – до ясної і теплої осені.

– Сніг, що випав в цей день, швидко розтане.

Що можна робити 15 вересня

1. Якщо цього дня окурити будинок ладаном, то можна захистити його від підступів нечистої сили.

Що не можна робити 15 вересня

1. Не рекомендується в цей день розпочинати будь-які справи.

2. Утримайтеся від покупок цього дня, вони не принесуть вам радості.

3. Не одягайте яскравий одяг, адже вас можуть наврочити.