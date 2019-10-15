15 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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15 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 15 жовтня / unsplash.com

15 жовтня в народному календарі відзначають пам'ять трьох мучеників: Купріяна, Феоктиста і Юстини, які жили в IV столітті і загинули за християнську віру.

Іменини сьогодні святкують: Борис, Георгій, Давид, Костянтин, Федір, Яків.

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Народні прикмети на 15 жовтня

– Сильний дощ і вітер 15 жовтня – зима буде холодною.

– Якщо листопад розпочався 15 жовтня – незабаром настане холод.

Що можна робити 15 жовтня

1. Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.

2. Дуже вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.

Що не можна робити 15 жовтня

1. Сьогоднішній день несприятливий для торгівлі, тому краще перенести торгівлю на інший день.

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Теги: LifeStyle Традиції
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