15 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 жовтня в народному календарі відзначають пам'ять трьох мучеників: Купріяна, Феоктиста і Юстини, які жили в IV столітті і загинули за християнську віру.
Іменини сьогодні святкують: Борис, Георгій, Давид, Костянтин, Федір, Яків.
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Народні прикмети на 15 жовтня
– Сильний дощ і вітер 15 жовтня – зима буде холодною.
– Якщо листопад розпочався 15 жовтня – незабаром настане холод.
Що можна робити 15 жовтня
1. Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.
2. Дуже вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.
Що не можна робити 15 жовтня
1. Сьогоднішній день несприятливий для торгівлі, тому краще перенести торгівлю на інший день.
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