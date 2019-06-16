16 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

16 червня в народному календарі відзначають день пам'яті святого Лукілліана, який жив в Антіохії в ІІІ столітті. Цей день також називається Лук'яном Вітряком або Лукою Вітряним.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Лук’ян, Павло, Юліан.

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Народні прикмети на 16 червня

– Якщо бобри проявляють сильну активність, то це віщує дощ.

– Якщо весь день буде йти дощ – буде багато грибів.

– Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби.

– Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди.

– Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

Що можна робити 16 червня

1. Сьогодні ідеальний день для збору лікарських трав. Лікарські трави, зібрані цього дня, володіють цілющою силою.

Що не можна робити 16 червня

1. Цього дня кажуть, що земля важка, тому по ній не можна стрибати, адже можна накликати нещастя.

2. Сьогодні намагаються не виходити на вулицю без особливої потреби.

3. Роботу в полі та городі треба відкласти за можливості до наступного дня.