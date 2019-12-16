16 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

16 грудня в народному календарі відзначають день Іоанна Молчальника. Сьогодні найбільш вдалий час для приказки "Мовчання – золото". За давніми переказами вірили, що тому, хто буде небагатослівним цього дня – незабаром посміхнеться успіх.

Іоанн Молчальник ще в дитячому віці почав вивчати Святе письмо і навчався молитися Богу. Після смерті батьків, весь свій спадок він роздав нужденним і зробив пожертвування на будівництво храмів. В Єрусалимі Іоанн прийняв обітницю мовчання, на деякий час оселився в пустелі, де мешкав в самотності 9 років, харчуючись лише травами. Отримавши від Бога дар цілителя, Іоанн повсякчас допомагав хворим людям, зцілюючи їх силою молитви.

Іменини 16 грудня святкують: Георгій, Федір.

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Народні прикмети на 16 грудня

– Спостерігаєте падіння зірок – чекайте холоднечі.

– Кішка тулиться до батарей – до морозу.

– Кішка вмивається і вилизує лапки – погода незабаром буде теплою і сонячною.

– Снігур 16 грудня цвірінькає під вікном – чекайте відлиги.

Що можна робити 16 грудня

1. Сьогодні зважуйте свої слова та при можливості менше говоріть, а більше думайте. Мовчання цього дня позбавить людину від негараздів.

Що не можна робити 16 грудня

1. Не давайте нікому цього дня обіцянку, адже, швидше за все, ви її не зможете виконати.

2. В жодному разі не вникайте у конфлікти з чоловіком чи дружиною. Кажуть, якщо посваритися цього дня, то сварки продовжуватимуться впродовж року.

3. Постарайтеся цього дня не співати та не кричати.

4. Не виходьте за межі оселі від опівночі до третьої години ночі. В цей час вирує нечисть і це найбільш небезпечний період для людини.

5. Не розповідайте нікому про себе, щоб в майбутньому уникнути чуток.