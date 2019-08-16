16 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 серпня у православному календарі вшановується пам'ять Ісаакія-малинника та День Антона Віхревея.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван.
Читайте також: Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
Народні прикмети на 16 серпня
– Казали, що по погоду 16 серпня можна зрозуміти, яким буде жовтень.
– Сильний вітер – зима буде сніжною.
– На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.
– Сильний і прохолодний вітер 16 серпня –буде сувора зима.
Що можна робити 16 серпня
1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.
2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.
Що не можна робити 16 серпня
1. Не можна сьогодні замітати в будинку – так можна своє щастя і багатство вимести.
Джерело: LifeStyle 24
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі