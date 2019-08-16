16 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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16 серпня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 16 серпня / www.departures.com

16 серпня у православному календарі вшановується пам'ять Ісаакія-малинника та День Антона Віхревея.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Іван.

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Народні прикмети на 16 серпня

– Казали, що по погоду 16 серпня можна зрозуміти, яким буде жовтень.

– Сильний вітер – зима буде сніжною.

– На Антона дощ пішов – негода триватиме ще кілька днів.

– Сильний і прохолодний вітер 16 серпня –буде сувора зима.

Що можна робити 16 серпня

1. Сьогодні не займайтеся важкою працею, а більше відпочивайте: займайтеся йогою та медитацією, гуляйте на свіжому повітрі.

2. У цей день подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 16 серпня

1. Не можна сьогодні замітати в будинку – так можна своє щастя і багатство вимести.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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