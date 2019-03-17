17 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 березня 2019 року вшановуються преподобні Герасим Вологодський і Герасим Йорданський. Церковне свято в честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це одна з перших ознак настання весни.
Іменини сьогодні святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Данило, Павло, Яків.
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Народні прикмети на 17 березня
– Якщо граки прилетіли, то через місяць зійде сніг.
– Граки граються – на гарну погоду.
– Граки зграями в’ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.
– Граки кричать – до дощу.
– Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.
– Якщо граки, які прилетіли, взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде хороша і тепла погода.
– Сни, які сняться в ніч на 17 березня здійсняться через 12 днів.
Що можна робити 17 березня
1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 17 березня
1. Цього дня не можна проводити будь-які операції та відвідувати стоматолога.
2. Не варто у цей день здійснювати великі покупки, адже, швидше за все, вони будуть марними.