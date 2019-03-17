17 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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17 березня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна та не можна робити 17 березня / LifeStyle 24

17 березня 2019 року вшановуються преподобні Герасим Вологодський і Герасим Йорданський. Церковне свято в честь преподобного Герасима збігається з прильотом граків – це одна з перших ознак настання весни.

Іменини сьогодні святкують: Василь, В'ячеслав, Григорій, Данило, Павло, Яків.

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Народні прикмети на 17 березня

– Якщо граки прилетіли, то через місяць зійде сніг.

– Граки граються – на гарну погоду.

– Граки зграями в’ються над гніздами, тривожаться – до мінливої погоди.

– Граки кричать – до дощу.

– Хто вранці першим граків зустріне, того чекає удача.

– Якщо граки, які прилетіли, взялися за ремонт старих гнізд, через кілька днів буде хороша і тепла погода.

– Сни, які сняться в ніч на 17 березня здійсняться через 12 днів.

Що можна робити 17 березня

1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.

2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи. 

Що не можна робити 17 березня

1. Цього дня не можна проводити будь-які операції та відвідувати стоматолога.

2. Не варто у цей день здійснювати великі покупки, адже, швидше за все, вони будуть марними. 

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Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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