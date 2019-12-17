17 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Щороку 17 грудня в народному календарі вшановують Варвару Великомученицю. Мати Варвари швидко померла, і вона залишилася на вихованні з батьком-язичником. Коли він дізнався про християнські нахили своєї доньки, він віддав її на розсуд місцевої влади, яка піддала дівчину жорстоким тортурам.

Після катувань наступного ранку Варвара прокинулася без жодної рани на тілі. Розлютившись, імператор Максиміліан наказав її батькові вбити дочку мечем. Але великомучениця Варвара, не зреклася своїх переконань і померла від руки колись люблячого батька.

Нетлінні останки Варвари були перенесені до Візантійського Константинополя. На теперішній час мощі святої знаходяться в соборі святого Володимира в Києві.

Іменини 17 грудня святкують: Варвара, Олександр, Олексій, Геннадій.

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Народні прикмети на 17 грудня

– Якщо цього дня не випав сніг – зима буде теплою, а як випав – довгою і холодною.

– Яка погода на Варвари, такою буде і на Різдво.

– На Варвари болото – зима буде сніжною.

– Якщо горобці збираються купками на деревах і цвірінькають – чекайте на теплу зиму.



Прикмети на Варвари

Що можна робити 17 грудня

1. Бездітним жінкам треба молитися Варварі, щоб вона допомогла їм завагітніти і благополучно виносити дитину.

2. Відправтеся зранку до церкви, просячи здоров'я у Варвари для вашої родини.

Що не можна робити 17 грудня

1. Якщо у вас немає термінових справ, не виходитьте ввечері з дому.

2. У цей день не лихословте та ні з ким не сваріться.

3. Цього дня гріхом вважається прання, шиття, вишивання та будь-яка інша хатня робота.