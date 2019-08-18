18 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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18 серпня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 18 серпня / LifeStyle 24

18 серпня у православній церкві відзначається день святого Євстигнія. У старості він вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час у молитвах, а також здійснював добрі справи і відвідував храми.

Іменини сьогодні святкують: Єфим, Христина, Нонна.

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Народні прикмети на 18 серпня

– Земляні черв'яки виповзли 18 серпня із-під землі – чекайте дощу.

– Увечері відлуння чується далеко – буде теплий день.

– Якщо ж відлуння 18 серпня глухе, то наступний день буде похмурим.

Що можна робити 18 серпня

1. Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.

2. Дуже вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.

Що не можна робити 18 серпня

1. У цей день не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити всі роботи.

2. Не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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