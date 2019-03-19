19 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
19 березня 2019 року вшановується Констянтин і його матір Олена. Вони прославилися своїм благочестивим життям і добрими справами. Цього дня люди з особливою пошаною ставляться до води. Вони освячують криниці та ходять в лазні.
Іменини сьогодні святкують: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Федір.
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Народні прикмети на 19 березня
– Морозна погода – чекайте весни та теплого, посушливого літа.
– Лід тоне в річках – рік буде неврожайним.
– Проліски з'явилися 19 березня – можна приступати до посівних робіт.
– Мороз ударив вранці – ще 40 днів буде холодна погода.
– Дятел в лісі стукає – холоди минуть ще не скоро.
– Весь день сніг – літо буде засушливим.
– Лід на річках тоне – прикмета до того, що рік буде неврожайним і важким.
– Якщо побачиш білого зайця – незабаром піде сніг.
Що можна робити 19 березня
1. Цього дня треба пом'янути померлих.
Що не можна робити 19 березня
1. У цей день не можна брехати, сваритися та випивати.