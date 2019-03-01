1 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

1 березня 2019 року відзначається день Марем'яни-потвори. За народним повір'ям вона вважалася дружиною домовика та господинею дому. З першим днем весни пов'язана велика кількість народних повір'їв та оповідань.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Маруф, Павло, Юліан.

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Народні прикмети на 1 березня

Густий туман 1 березня – літо буде холодним і вітряним.

Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.

Перший день весни – теплий, значить ще прийде похолодання.

Ворони 1 березня голосно каркають – скоро похолодає.

Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.



Марем'яна – дружина домовика

Що можна робити 1 березня

1. Згідно з переказами, цього дня повісився Юда, який зрадив Ісуса Христа. Тож у цей день моляться за близьких людей, щоб у родині не було самогубців.

Що не можна робити 1 березня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.