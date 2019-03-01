1 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

7
1 березня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 1 березня 2019
.Що можна і не можна робити 1 березня / unsplash.com

1 березня 2019 року відзначається день Марем'яни-потвори. За народним повір'ям вона вважалася дружиною домовика та господинею дому. З першим днем весни пов'язана велика кількість народних повір'їв та оповідань.

Іменини сьогодні святкують: Данило, Маруф, Павло, Юліан.

Читайте також: Великий піст 2019: що можна їсти та що не треба робити

Народні прикмети на 1 березня

Густий туман 1 березня – літо буде холодним і вітряним.

Посилився вітер вночі – чекайте рясних опадів і потепління.

Перший день весни – теплий, значить ще прийде похолодання.

Ворони 1 березня голосно каркають – скоро похолодає.

Тала вода і сніг, які зібрані 1 березня, вважаються цілющими.

Марем'яна – дружина домовика
Марем'яна – дружина домовика

Що можна робити 1 березня

1. Згідно з переказами, цього дня повісився Юда, який зрадив Ісуса Христа. Тож у цей день моляться за близьких людей, щоб у родині не було самогубців. 

Що не можна робити 1 березня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи. 

blog_ava
У п'ятницю я оголошу своє рішення, – Садовий на програмі "Право на владу"
сьогодні
4249
Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
28 лютого 17:40 Куди поїхати на 8 березня: кращі місця в Україні
Настя Сукач 2291
Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
28 лютого 15:29 Скандал з MARUV: що трапилося і чому вона не їде на Євробачення від України
9007
Музичні новинки лютого: 10 пісень, які варто почути в останній день зими
28 лютого 12:30 Музичні новинки лютого: 10 пісень, які варто почути в останній день зими
Олена Булан 875
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
28 лютого 11:20 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 2201
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
27 лютого 19:39 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
892
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук