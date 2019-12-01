1 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

1 грудня в народному календарі вшановують пам'ять святих мучеників Романа і Платона. Старожили моляться святим для матеріального добробуту. Вранці перед початком роботою та справами обов'язково треба піти в церкву, адже вірять, що після цього в родині будуть водитися гроші.

Сьогодні перший день календарної зими. В народі кажуть, що Платон та Роман кажуть зиму нам. Якою погода буде цього дня, такою залишиться впродовж усієї зими. Також цього дня щорічно відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День працівників прокуратури України.

Іменини сьогодні святкують: Платон, Роман.

Читайте також: Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні

Народні прикмети на 1 грудня

– Якщо погода протягом дня дуже швидко змінюється, то зима буде мінливою.

– Якщо 1 грудня на вулиці тепло – уся зима буде теплою.



1 грудня святкують Романа та Платона

Що можна робити 1 грудня

1. Якщо ви давно мріяли про відпочинок, спокійно вирушайте в далеку дорогу. Ваша подорож буде вдалою.

2. У цей день давайте жебракам милостиню, даруйте їм предмети побуду та одяг, який вам більше непотрібний.

Що не можна робити 1 грудня

1. Постарайтеся ні на кого не злитися, стримуйте свої емоції та будьте доброзичливішими.

2. Цього дня категорично забороняється сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.