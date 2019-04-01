1 квітня, або День сміху: топ-10 найгучніших жартів у світі

1 квітня – всесвітньо відомий День сміху, або ж День усіх дурнів, як його ще називають. Саме сьогодні прийнято розігрувати один одного.

Бажання розіграти оточуючих є не тільки у простих людей, але й у великих корпорацій, телебачення та ЗМІ. Журналісти сайту "24" підібрали 10 найкращих жартів, про які ви можете прочитати далі.

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ВВС і врожай макаронів у Швейцарії

Телеканал ВВС 1 квітня 1957 року вирішив пожартувати в прямому ефірі і показали відеоряд, де фермери збирали спагетті з дерев, а потім сушили на сонці.



Розіграш на 1 квітня у Швейцарії

У сюжеті зазначили, що таку врожай вдалось зібрати завдяки м'якій зимі та знищенню жука-макароноїда.

В цей сюжет повірило так багато глядачів, що дзвінки в редакцію не припинялись кілька днів.

Швеція також відзначилась

У Швеції на телеканалі також цікаво пожартували.

У 1962 році в цій країні був усього-на-всього один телеканал. І от 1 квітня ведучий оголосив: якщо ви натягнете на свій телевізор панчоху, він почне показувати кольорову картинку. Хоча, звісно, на той момент усі картинки на шведських екранах були чорно-білими.



Жарт на 1 квітня у Швеції

Найсмішніше те, що більшість шведів таки зробили вказані маніпуляції із своїми телевізорами.

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Невдалий жарт від Google

Це досить свіжий жарт – 2016 року. Але закінчився він, на жаль, звільненнями...

Компанія Google у поштовому сервісі Gmail поруч із звичайною кнопкою "відправити" поставила кнопку MicDrop, яка так само відправляє листи, але із маленькою поправкою: додає анімацію із міньйоном з мультфільму "Гидкий я".

Після того до компанії прийшло дуже багато листів зі скаргами, адже людей звільнили за недоцільні жарти у ділових переписках. Наступного ж дня представник Google виступив із офіційними вибаченнями.

Ангела Меркель в об'єктиві

1 квітня 2009 року на радіо "Гессен ФФХ" актори-імітатори озвучили в прямому ефірі, що Ангела Меркель вагітна. Актори зімітували голос особистого гінеколога канцлерки, а потім і самої Меркель.



Ангела Меркель

Після того до самого вечора на радіостанцію надходили привітання Ангелі Меркель.

Як пожартували над усією нацією США

Як відомо, президент Ніксон був єдиною головою США, який дізнався, як насправді діє процедура імпічменту. Американський народ був дуже обурений методами правління Ніксона.



Річард Ніксон – 37-й президент США

І от у квітні 1992 року на одній з радіостанцій "Голос нації" прозвучало оголошення, що Ніксон збирається знову балотуватися у президенти Америки. В прямому ефірі пан Річард нібито заявив свій лозунг:

Я нічого не зробив поганого, і я зроблю це знову.

Після того в студію посипалося багацько негативних дзвінків. Але в другій частині шоу виявилось, що голос Ніксона підробив комік Річ Літтл, а ці всі заяви – першоквітневий жарт.

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Число Пі

В одному із Нью-Мексиканських наукових журналів у 1998 році надрукували цікаву статтю, що місцева влада хоче змінити значення числа "пі". Тепер нібито воно має дорівнювати 3, бо "Бог любить трійцю".

Тоді наукове суспільство збунтувалось і авторам статті прийшлось зізнатись, що це лише першоквітневий жарт.

Без Ейфелевої вежі

В газеті Le Parisien 1 квітня 1986 року заявили, що Ейфелеву вежу збираються демонтувати. В оголошенні говорилося, що на місці історичної споруди побудують стадіон до Олімпійських ігор. А вежу нібито планують перенести у Діснейленд.



Ейфелева вежа у Франції

Очевидно, що це був першоквітневий жарт.

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Велика мрія – вічне літо

У 1987 році газета The Guardian завила, що вчені винайшли особливу машину, яка може завжди контролювати хорошу погоду. Нібито в результаті Великобританія отримає тривале літо та нечасті дощі.



Літо у Лондоні

Шкода, що це лише розіграш.

Сила тяжіння

Вчений-астроном Патрік Мур у 1967 році в прямому ефірі радіо заявив, що сила тяжіння Землі зменшиться.

Вчений заявив, що о 9:47 кожен, хто підстрибне, зможе політати. Після вказаного часу студія отримала купу дзвінків із коментарями про те, як люди літали. Хоча насправді Патрік Мур жартував.

Найбільше у світі родовище нафти

У 2016 році сайт "24" 1 квітня опублікував статтю про те, що на Волині знайдено найбільше родовище нафти у світі. Стаття набрала величезну кількість переглядів та репостів.

Є ще багато цікавих жартів, але ці нам видались найкращими.

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