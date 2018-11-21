Новий рік 2019 буде роком Жовтої Земляної Свині згідно із китайським календарем. Колір свята – від гірчичного до коричневого. Щоб задобрити покровительку року, астрологи радять ретельно підійти до питання, у чому зустрічати Новий рік.

Зірки обіцяють всім без винятку фінансове і сімейне благополуччя. Але за умови позитивного настрою і сумлінності. Щоб все збулося, необхідно і самому докласти зусиль.

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Як вже відомо, Новий рік 2019 пройде під знаком Жовтої Земляної Свині (Кабана), яка завдяки своїй поступливій і терплячій натурі, обіцяє принести безліч позитивних змін в життя кожної людини. Свиня належить до священних тварин, їй властиві такі якості, як:

щирість;

оптимізм;

працьовитість.

Фінансистів та економістів чекає не менш райдужна перспектива. Ризики, пов'язані з інвестиціями, будуть мінімальні. А тим, хто досі не наважувався на серйозні стосунки, у рік Свині астрологи радять нарешті обзавестися сім'єю і дітьми.

Як зустрічати свято

Чого ці тварини не терплять точно, так це самотності і зради. Відповідно, головне зимове свято потрібно відзначити весело в колі близьких серцю людей. Це принесе задоволення і вам, і покровительці 2019-го року.

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Що вдягати на Новий Рік 2019

Перш за все, потрібно визначитися, в якому кольорі зустрічати 2019 рік. Ключові слова в назві символу нового року – "жовта" та "земляна". Отже, саме таким відтінкам і потрібно віддати перевагу. У тренді – природна колірна гама, до якої належить:

коричневий

зелений

жовтий

Прекрасним вибором для зустрічі Нового 2019-го року стане вечірнє плаття з пишною спідницею, довжина якої може змінюватись залежно від ситуації.



Рік Свині варто зустрічати у сукні жовтих тонів

Так, на святкування в ресторані можна сміливо надягати плаття-максі з довгим шлейфом, в якому ви будете нагадувати принцесу з казки. Для домашньої вечірки більш доречним буде чарівне платтячко бебі-дол, А-силуету, з багатошаровими спідницями.

У чому ще можна зустрічати 2019 рік Свині? Жінки, які прагнуть завжди бути в тренді, але при цьому понад усе цінують комфорт, можуть спеціально для цього приводу придбати комбінезон.



Комбінезон – комфортний та стильний варіант для зустрічі Нового року 2019

Комбінезон може бути як однотонним, так і принтованим. Найпопулярніші орнаменти – рослинний і квітковий. А ось від хижого анімалістичного принта краще відмовитися. Відмінно буде виглядати яскраво-жовта шифонова модель з широкими прозорими штанями і романтичною вишивкою.

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Після новорічної ночі можна продовжити відпочинок на зимових канікулах. Свиня прихильно поставиться до подорожі в теплі країни: Таїланд, Індія, В'єтнам, Китай, Балі. Але справжнім задоволенням для господині року буде поїздка на грязьові курорти.

Зі зрозумілих причин любов Свині до грязьових ванн особливо сильна, тому таку подорож можна назвати доволі символічною в рік Свині. Чудових курортів з оздоровчими процедурами є чимало, тож сміливо обирайте де відпочивати прийдешнього року.