Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти

2020 рік відкриває дванадцятирічний цикл східного календаря. Саме щур першим постав перед Буддою і вшанувався честі відкривати календар. На Сході щур є символом багатства, чистоти, добробуту та доброчесності. Тож в один голос астрологи прогнозують успіх у всіх справах та починаннях. А як зустріти рік Білого Щура – читайте у матеріалі.

На Сході до щурів відносяться з великою повагою та любов'ю. Коли їх бачать, то не кричать і не біжать якомога далі від них, а дивляться на гризунів з особливим трепетом. В Індії щур асоціюється з тим Щуром, який везе бога Ганешу – бога знань і мудрості. У Японії щур є символом щастя, а в Китаї взагалі національним героєм, адже саме щур колись вперше приніс голодним китайцям рис. У багатьох східних країнах щур вважається найпопулярнішим символом багатства.

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Що принесе рік Білого Щура 2020?

За китайською міфологією, щур є розумною, цілеспрямованою і терплячою твариною. Він знає усі свої переваги і недоліки. Також покровитель року володіє відмінною пам’яттю. Щур вміє легко прокласти свій життєвий шлях і ретельно проаналізувати кожен свій крок. Зі складних ситуацій він легко виходить і заходить.



2020 рік – рік Білого Щура

Господарі Нового року цікавляться мистецтвом і духовними цінностями. Вони дуже вимогливі до себе та свого оточення. Тотем 2020 року є білого кольору, тож в наступному році переважатимуть світлі думки та чисті помисли.

Згідно зі східним календарем, у 2020 році варто турбуватися про навколишній світ, наповнювати думки добром та робити безкорисливі дії. Щур неабияк ретельно підходить до свого та чужого життя, тому буде поважати право кожної людини.

Людина, яка хоче жити в мирі та злагоді в Новому році зі східною твариною – повинна володіти позитивними якостями, бути розсудливою та вміти долати перешкоди на своєму шляху. Увесь рік повинен бути плідним, відтак треба обов’язково при можливості придбати квартиру, будинок чи машину, якщо це є у ваших планах.



2020 рік буде позитивним та щасливим роком

Білий колір Щура – це приємний знак для тих, хто хоче створити міцний шлюб у 2020 році. Рік вдалий для нових починань, переїздів та зміни роботи. Все, за що ви візьметеся – увінчається успіхом. Також, якщо ви перебуваєте з кимось у сварці – це хороша нагода, аби помиритися і зміцнити дружні зв’язки.

У фінансовому плані Білий Щур буде неабияк допомагати: рік буде багатим та грошовитим. Щур подарує людям можливість побудувати кар'єру, піднятися на кращий рівень життя і досягти великого визнання. Втім щур меркантильний і хитрий, тож йому доведеться досить багато працювати.

Як зустріти Рік Білого Щура 2020?

Господар 2020 року – один із найохайніших тварин. Відтак підготовку до новорічного свята треба починати з генерального прибирання. Особливу увагу в цьому році приділіть вікнам: чим чистішими вони будуть, тим швидше ваші справи підуть в гору. Не забудьте вимити сходи: чистий вхід у вашу оселю – запорука успіху і добробуту в Новому році.

Білий Щур не любить зайвого мотлоху, тому викиньте увесь непотріб, який ви не використовували впродовж всього року. Повірте, у Новому році він вам також не знадобиться. Зробіть порядок у документах. Викиньте непотрібні та списані блокноти, прочитані журнали та газети. Зустрічайте 2020 рік з чистого аркуша.

Завдяки живому і товариському характеру, Щур завжди в курсі новин і встигає побувати скрізь, де тільки можна. Новий рік краще зустрічати веселою компанією, з друзями і близькими. Якщо маєте можливість – відправляйтеся у подорож, назустріч новим враженням і новорічним пригодам.



На Новий рік можете сміливо вирушати в гори чи за кордон

Подарунки на Новий рік краще вибирати практичні, які стануть у нагоді в господарстві, адже мишки не люблять дрібничок. Краще, якщо це буде щось з домашнього приладдя.

Новорічний стіл повинен бути в білих тонах. Нехай на вашому столі буде біла скатертина, білий посуд, біле вино чи ігристе шампанське. Для декору можете обрати металеві підсвічники і такого ж кольору свічки. На святковому столі повинен панувати достаток. Не забудьте про приманку для щура. На столі повинно бути зерно, горішки, рис і сири!



Сервіруйте стіл у білих тонах

Білий Щур дуже не любить недбалість та поспіх. Тож за нагоди, не купуйте готові салати і їжу, а зробіть усе своїми руками. Варто стіл оздобити красиво, адже господарю руку неабияк не подобається зневажливе оздоблення столу.

В чому зустрічати Рік Білого Щура 2020?

Для кожної людини дуже важливо зустрічати Новий рік згідно з тих правил, які вимагає східний гороскоп. Колір Щура – білий, а стихія – метал, тож ми допоможемо вам обрати правильний образ на Новий рік, аби сподобатися тотемній тварині.



Зустрічайте Новий рік красиво!

Овен повинен звернути увагу на стиль бохо, а від яскравого макіяжу астрологи рекомендують відмовитися.

Телець чудово виглядатиме в білому вбранні. За бажанням доповніть образ яскравими аксесуарами.

Близнюки можуть дозволити собі сміливі експерименти: поєднайте цікаві кольори або зміксуйте стилі. Результат вам неодмінно сподобається.

Рак повинен виглядати ніжно та романтично. Дотримуйтеся натурального макіяжу, який зробить правильний акцент на очах.

Лев повинен з'явитися до гостей у величі срібла. Рекомендується не перевантажувати образ прикрасами. Зробіть основний акцент на розкішному платті.

Діва повинна виглядати строго, лаконічно і бути зразком для наслідування.

Терези мають обрати спокійний образ. Щоб додати образу виразності – одягніть масивні прикраси, втім все одно дотримуйтеся ніжності в образу.

Скорпіонам варто бути дуже ніжними та жіночними.

Стрільцям потрібно покластися на інтуїцію, одягаючись у світлі відтінки. Додайте у свій образ білі перлинки.

Козерогам рекомендується одягнути ефектні прикраси і зробити яскравий макіяж.

Водолію бажано кардинально перетворитися на Новий рік. Відверте декольте замініть на скромне плаття, або ж навпаки.

Рибам треба обрати біле вбрання – лаконічне та елегантне. Волосся зберіть у високий хвіст.