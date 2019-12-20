20 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

20 грудня в народному календарі вшановують пам'ять святого Амвросія. Він був єпископом в одній з християнських церков. За усе своє життя він здійснив багато чудес за допомогою молитви.

Іменини 20 грудня святкують: Амвросій, Сергій, Антон.

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Народні прикмети на 20 грудня

– Якщо сонце ховається за хмари – чекайте снігопаду.

– Якщо йде мокрий сніг – очікуйте на дощове літо.

– Якщо сніг легкий і сухий, то чекайте посухи в літній період.

Що можна робити 20 грудня

1. Якщо у вас є намисто – одягайте його і таким чином ви залучите у життя щастя.

2. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. За повір'ям, якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 20 грудня

1. Пам'ятайте про піст. Не співайте пісень та не веселіться. Християни вірять, що якщо дотримуватися посту, наступного року не захворієте.

2. Жінкам цього дня забороняється важко працювати, шити, в'язати і прати білизну.

3. У цей день дівчатам не можна розчісувати волосся і мити голову.