20 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

20 січня християни відзначають День Іоана Предтечі або Івана Хрестителя. Зранку віряни натщесерце п'ють свячену воду, щоб на увесь рік запастися міцним здоров'ям. Іоанн був останнім біблійним пророком, який передбачив прихід Ісуса Христа (Месії). Він здійснював ритуальне очищення водою (хрещення), а також закликав людей до покаяння.

Іменини сьогодні святкує Іван.

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Народні прикмети на 20 січня

– Ясний день 20 січня пророкує посушливу погоду влітку.

– Якщо побачити в будинку мишу – до поповнення в сім'ї.

– Якщо хрестини немовлятка припадуть на 20 січня, то воно буде щасливим.

– Ясна погода в цей день говорить про посушливе літо. Похмура погода або сніг – літо буде звичайним, без аномальних температур.

– Негода і сніг віщують урожай.

Що можна робити 20 січня

1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

2. Якщо почати займатися новою справою цього дня – то вона буде успішною.

3. Цей день варто провести зі своєю сім'єю. Якщо зібратися усім разом – родина буде дружня і міцна.

Що не можна робити 20 січня

1. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

2. Бажано нічого не піднімати з дороги, адже знайдена річ може принести нещастя.