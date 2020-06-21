Сьогодні потрібно покласти біля порогу будинку кропиву, тоді всі напасті обійдуть ваш дім стороною.

Якщо в цей день зібрати лікарські трави, зробити з них букет і повісити на видному місці в будинку, то вашу оселю оминуть всі біди та хвороби.