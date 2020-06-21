21 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
21 червня відзначається день Федора Стратилата, який постраждав за Христа в Іраклії 8 лютого 319 року.
Іменини сьогодні святкують: Федір, Павло.
Читайте також Петрів піст 2020: календар харчування на кожен день
Народні прикмети на 21 червня
– Засуха на Федора – чекайте хорошого врожаю.
– Якщо на Федора в небі багато зірок – буде багато грибів у вересні.
Що можна робити 21 червня
- Сьогодні потрібно покласти біля порогу будинку кропиву, тоді всі напасті обійдуть ваш дім стороною.
- Якщо в цей день зібрати лікарські трави, зробити з них букет і повісити на видному місці в будинку, то вашу оселю оминуть всі біди та хвороби.
Що не можна робити 21 червня
- Не рекомендується цей день проводити на самоті. Бажано зберігати спокійний і позитивний настрій, тоді весь наступний рік вас буде супроводжувати гармонія та вдача.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter