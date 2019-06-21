21 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

21 червня 2019 року – день літнього сонцестояння. Саме сьогодні день є найдовшим, а ніч найкоротшою. Попри те, що літо з цього часу тільки починає набирати обертів, Сонце вже повертається до осені. Астрологи вважають день літнього сонцестояння містичним.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Павло, Федір.

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Народні прикмети на 21 червня

– Падає дощ в літнє сонцестояння пророкує неврожай.

– Вранці багато роси – до багатого врожаю.

– Багато зірок на небі 21 червня – до хорошого урожаю грибів.

– Якщо зустріти світанок в цей день – весь рік будете здоровим і щасливим.

– На день сонцестояння необхідно покласти біля порогу будинку кропиву, тоді всі напасті обійдуть ваш дім стороною.

– На день сонцестояння потрібно зібрати лікарські трави, зробити з них букет і повісити на видному місці будинку. Відтак оселю оминуть всі біди і хвороби.

Що можна робити 21 червня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

Що не можна робити 21 червня

1. Не рекомендується день сонцестояння проводити на самоті. Бажано зберігати спокійний і позитивний настрій, тоді весь наступний рік вас буде супроводжувати гармонія та вдача.