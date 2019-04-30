21-річна співачка Джорджа Сміт стала новим обличчям Diоr

Щороку знамениті модні будинки шукають для своїх майбутніх колекцій нові обличчя, які змогли б якось відтворити ідею чи задати тону своїм образом. Так, для нової лінійки одягу Christian Dior представники марки обрали 21-річну англійську співачку Джорджу Сміт.

Феєричний показ і представлення нової колекції від Christian Dior пройшло в Марракеші напередодні, 29 квітня. Так, шоу під назвою Cruise 2020 пройшло у незвичному місці та з неймовірним антуражем. Однак під час презентації колекції Марія Грація Кюрі, яка є директором модного дому, здивувала не лише організацією заходу, але й новими призначеннями.

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Амбасадором (представником) наступної лінійки косметичних засобів стане 21-річна англійська співачка. Джорджа Сміт вже змогла досягти неабияких успіхів у музичній кар’єрі, а саме отримати номінацію у премії Золотий глобус-2019, а тепер матиме честь співпрацювати з одним із найзнаменитіших брендів у світі.

За словами представників, Джорджа Сміт напрацювала свій стиль, яким вже став доволі впізнаваним, а також вона активно відстоює політичні та феміністські теми, тому буде в певній мірі прикладом для жінок, які користуються косметикою Dior.



Марія Грація Кюрі та Джорджа Сміт / Instagram / @jorjasmith_