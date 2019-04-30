21-річна співачка Джорджа Сміт стала новим обличчям Diоr

56 Читать новость на русском
Джорджа Сміт стала новим обличчям Dior
Джорджа Сміт стала новим обличчям Dior / Instagram/ @meganambers

Щороку знамениті модні будинки шукають для своїх майбутніх колекцій нові обличчя, які змогли б якось відтворити ідею чи задати тону своїм образом. Так, для нової лінійки одягу Christian Dior представники марки обрали 21-річну англійську співачку Джорджу Сміт.

Феєричний показ і представлення нової колекції від Christian Dior пройшло в Марракеші напередодні, 29 квітня. Так, шоу під назвою Cruise 2020 пройшло у незвичному місці та з неймовірним антуражем. Однак під час презентації колекції Марія Грація Кюрі, яка є директором модного дому, здивувала не лише організацією заходу, але й новими призначеннями.

Читайте також: Багаття посеред води та нічне шоу в закинутому замку: як пройшов показ Dior в Марракеші

Амбасадором (представником) наступної лінійки косметичних засобів стане 21-річна англійська співачка. Джорджа Сміт вже змогла досягти неабияких успіхів у музичній кар’єрі, а саме отримати номінацію у премії Золотий глобус-2019, а тепер матиме честь співпрацювати з одним із найзнаменитіших брендів у світі.

За словами представників, Джорджа Сміт напрацювала свій стиль, яким вже став доволі впізнаваним, а також вона активно відстоює політичні та феміністські теми, тому буде в певній мірі прикладом для жінок, які користуються косметикою Dior.

Джорджа Сміт і директор дому Dior
Марія Грація Кюрі та Джорджа Сміт / Instagram / @jorjasmith_

blog_ava
Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
сьогодні
8302
Теги: LifeStyle Мода Музика Christian Dior
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
сьогодні 18:01 Топ-5 рецептів весняних салатів, які не нашкодять фігурі
Альона Захарова 1594
Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
сьогодні 17:00 Музичні новинки квітня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 258
Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради
сьогодні 12:40 Календар стрижок на травень 2019: цікаві поради
525
"Месники: Завершення" – підсумок кіноісторії, яка тривала 11 років
сьогодні 09:03 "Месники: Завершення" – підсумок кіноісторії, яка тривала 11 років
Юлія Ліпенцева 907
"На висоті": неприємне кіно про в'язницю у космосі
29 квітня 20:22 "На висоті": неприємне кіно про в'язницю у космосі
Юлія Ліпенцева 656
Новини
Більше новин
Залиште відгук