21 січня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

21 січня відзначається день пам'яті святого Омеляна, який був одним з перших християнських єпископів. У цей день також вшановують пам'ять Григорія Чудотворця, ченця Києво-Печерського монастиря, який зіллям зцілював хворих.

Іменини сьогодні святкують: Віктор, Георгій, Григорій, Євген, Омелян, Ілля, Юліан.

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Народні прикмети на 21 січня

– Якщо з півдня дме вітер, то влітку часто будуть грози.

– Падає сніг 21 січня – серпень буде дощовим, сонячний день – спекотним.

– Вікна в будинку запітніли – до відлиги.

Що можна робити 21 січня

1. Якщо до вас цього дня прийшли гості, то обов’язково запросіть їх в будинок і пригостіть чимось смачним. Тоді весь рік в будинку буде достаток.

2. Цього дня треба приділити увагу хрещеникам. Куми мають прийти в гості до своїх хресних дітей і принести подарунки.

3. У цей день рекомендується винести з дому непотріб і битий посуд. Таким чином ви залучите в оселю щастя.

Що не можна робити 21 січня

1. Сьогодні до обіду не можна працювати. Всі справи варто перенести на другу половину дня.

2. Купувати мотузки – до біди.

3. Цього дня заборонено давати будь-які обіцянки, підіймати речі із землі речі, адже це призведе до втрат.