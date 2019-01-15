22-річна дочка Мадонни Лурдес стала обличчям Miu Miu: фото

22-річна дочка знаменитої співачки Мадонни Лурдес Леон, яка у 2016 вирішила займатися моделінгом, стала обличчям рекламного кампейну бренду Miu Miu.

Нові фото опублікував бренд на своїй сторінці в Instagram.

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Стилістом зйомки виступила Кеті Гранд, а фотографом – Девід Сімс. На нових світлинах Лурдес позує в джинсовому жакеті і блискучій спідниці. На іншій світлині стилісти зробили яскравий акцент на червоних туфлям, які приміряла дівчина. Зауважимо, що цікавою деталлю образу став тонкий шовковий обруч з бантом на голові дочки Мадонни.

Додамо, що у фотосесії знялися також дочка Уми Турман Майя Турман-Хоук і актриса Джульєтт Льюїс.