22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер зізналася, чи хоче ще дітей

352 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі
Кайлі Дженнер з дочкою Стормі / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка і зірка соціальних мереж Кайлі Дженнер насолоджується материнством. 1 лютого 2018 року дівчина вперше стала мамою, народивши дочку Стормі від хлопця Тревіса Скотта. Знаменитість зізналася, чи планує ще дітей.

Днями ЗМІ вибухнули сенсаційною новиною про розставання Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта. За словами дівчини, вони залишилися друзями і вся їхня увага наразі зосереджена на дочці Стормі.

Читайте також: Тревіс Скотт вперше прокоментував чутки про зраду Кайлі Дженнер

На своїй сторінці в інстаграмі Кайлі у сторіс відповіла на декілька питань своїх підписників. Чимало з них цікавилися методами виховання первістка, а також планами на майбутнє. Редакція LifeStyle 24 зібрала найцікавіші відповіді Дженнер.

Підписники: Кайлі, ти думала про інші імена для дочки Стормі?

Кайлі Дженнер: Роуз. Мені досі подобається це ім'я.

П: Як ти навчила Стормі так добре говорити?

КД: Я спілкуюся зі Стормі як з дорослою та пояснюю їй все. Навіть тоді, коли вона була занадто маленькою, щоб говорити. Вони (діти, – LifeStyle 24) – це маленькі губки, а також флеш-карти.

П: Ти плануєш більше дітей?

КД: Я не можу дочекатися, щоб народити більше дітей. Але на цей момент ще не готова.

П: Який момент вагітності є твоїм найулюбленішим?

КД: Немає нічого більш особливого, ніж відчувати, як твоє малятко росте і рухається.

П: Чи було складно прийти у форму після вагітності?

КД: Я повернулася дуже швидко, але моя фігура зараз не є такою, як до вагітності. Після того, як я прийняла зміни у своєму тілі, до мене повернулася впевненість. Для цього потрібен тільки час.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Кайлі Дженнер відповідає на питання підписників в мережі / Instagram / @kyliejenner

blog_ava
Тайфун в Японії: що відбувається просто зараз – фото та відео
сьогодні
9350
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові мами Кайлі Дженнер
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
сьогодні 10:23 У Тіффані Трамп – день народження! 5 фактів про молодшу доньку американського президента
Юлія Девда 6783
День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
12 жовтня 18:24 День козацтва 2019: список найцікавіших подарунків для чоловіків
Квітослава Туз 3216
"Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
12 жовтня 14:32 "Двійник": два Віла Сміта за ціною одного
Юлія Ліпенцева 519
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
11 жовтня 19:12 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 11 – 13 жовтня
502
6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
11 жовтня 17:26 6 серіалів для осінніх вечорів: найкраща підбірка
Юлія Турелик 3290
Новини
Більше новин
Залиште відгук