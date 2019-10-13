22-річна мільярдерка Кайлі Дженнер зізналася, чи хоче ще дітей

Наймолодша мільярдерка і зірка соціальних мереж Кайлі Дженнер насолоджується материнством. 1 лютого 2018 року дівчина вперше стала мамою, народивши дочку Стормі від хлопця Тревіса Скотта. Знаменитість зізналася, чи планує ще дітей.

Днями ЗМІ вибухнули сенсаційною новиною про розставання Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта. За словами дівчини, вони залишилися друзями і вся їхня увага наразі зосереджена на дочці Стормі.

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На своїй сторінці в інстаграмі Кайлі у сторіс відповіла на декілька питань своїх підписників. Чимало з них цікавилися методами виховання первістка, а також планами на майбутнє. Редакція LifeStyle 24 зібрала найцікавіші відповіді Дженнер.

Підписники: Кайлі, ти думала про інші імена для дочки Стормі?

Кайлі Дженнер: Роуз. Мені досі подобається це ім'я.

П: Як ти навчила Стормі так добре говорити?

КД: Я спілкуюся зі Стормі як з дорослою та пояснюю їй все. Навіть тоді, коли вона була занадто маленькою, щоб говорити. Вони (діти, – LifeStyle 24) – це маленькі губки, а також флеш-карти.

П: Ти плануєш більше дітей?

КД: Я не можу дочекатися, щоб народити більше дітей. Але на цей момент ще не готова.

П: Який момент вагітності є твоїм найулюбленішим?

КД: Немає нічого більш особливого, ніж відчувати, як твоє малятко росте і рухається.

П: Чи було складно прийти у форму після вагітності?

КД: Я повернулася дуже швидко, але моя фігура зараз не є такою, як до вагітності. Після того, як я прийняла зміни у своєму тілі, до мене повернулася впевненість. Для цього потрібен тільки час.

Кайлі Дженнер відповідає на питання підписників в мережі / Instagram / @kyliejenner