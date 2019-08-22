22 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

22 серпня в народному календарі вшановують пам'ять святого Маттія – одного з учнів Ісуса, який став одним із 12 апостолів після Іуди Іскаріота.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Матвій, Петро, Юліан.

Читайте також: Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий

Народні прикмети на 22 серпня

– Дощ на Матвія – негода триватиме ще декілька днів.

– Рясна роса вранці – на теплий день.

– Тиха вода у водоймах на Матвія – зима буде без хуртовин.

Що можна робити 22 серпня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

Що не можна робити 22 серпня

1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.