22 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

11 Читать новость на русском
22 серпня 2019 – свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 22 серпня

22 серпня в народному календарі вшановують пам'ять святого Маттія – одного з учнів Ісуса, який став одним із 12 апостолів після Іуди Іскаріота.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Матвій, Петро, Юліан.

Читайте також: Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий

Народні прикмети на 22 серпня

– Дощ на Матвія – негода триватиме ще декілька днів.

– Рясна роса вранці – на теплий день.

– Тиха вода у водоймах на Матвія – зима буде без хуртовин.

Що можна робити 22 серпня

1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.

Що не можна робити 22 серпня

1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.

blog_ava
Прогноз погоди на 22 серпня: в Україні буде спекотно і вітряно
сьогодні
1056
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гренландія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
21 серпня 12:31 Гренландія: як дістатись, що скуштувати, де жити і що там робити
Наталя Сколоздра 1001
Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
21 серпня 11:00 Тренди осені 2019: що ми будемо носити у новому сезоні
Юлія Турелик 2914
Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
20 серпня 13:26 Що одягнути в літак: корисні поради і цікаві лайфхаки
1232
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
19 серпня 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 3893
Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
19 серпня 12:04 Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
563
Новини
Більше новин
Залиште відгук