22 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
22 серпня в народному календарі вшановують пам'ять святого Маттія – одного з учнів Ісуса, який став одним із 12 апостолів після Іуди Іскаріота.
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Антон, Григорій, Дмитро, Іван, Ірина, Матвій, Петро, Юліан.
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Народні прикмети на 22 серпня
– Дощ на Матвія – негода триватиме ще декілька днів.
– Рясна роса вранці – на теплий день.
– Тиха вода у водоймах на Матвія – зима буде без хуртовин.
Що можна робити 22 серпня
1. Астрологи радять у цей день загадати найбажаніше бажання.
Що не можна робити 22 серпня
1. Не можна сильно веселитися, влаштовувати гуляння і розпусту. Також забороняється грішити в цей день.
Джерело: LifeStyle 24
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