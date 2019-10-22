22 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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22 жовтня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити 22 жовтня / unsplash.com

22 жовтня в народному календарі православна церква згадує одного з дванадцяти апостолів – Якова Алфеїва, який був братом євангеліста й апостола Матвія.

Іменини сьогодні святкують: Яків, Авраам, Максим, Петро, Костянтин.

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Народні прикмети на 22 жовтня

– Якщо з ранку пішов дощ – то до вечора чекайте снігу.

– Місяць в колах – до посушливого літа.

– Кріт під час морозу землю з нори викидає – до потепління.

– Після Якова осінь вже заплакала.

– Після Якова тепла ніякого.

Що можна робити 22 жовтня

1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань.

Що не можна робити 22 жовтня 

1. Сьогодні не рекомендується байдикувати та просто вбивати час. Зробіть щось корисне, що стане вам у нагоді в майбутньому.

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Теги: LifeStyle Традиції
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