23 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
23 березня в народному календарі відзначають день Василіси. Її називали матір'ю весняних вод, адже вона володіла таємницями того, як уникнути паводків. Селяни завжди зверталися до неї за допомогою від весняної води.
Іменини сьогодні святкують: Василіса, Галина, Віктор, Ніка, Анастасія.
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Народні прикмети на 23 березня
– Журавлі прилетіли – до теплої весни.
– Холодний вітер подув – зима ще повернеться.
– Висить густий туман – до частих дощів влітку.
– Сині хмари пливуть по небу – найближчим часом погода буде дощовою, але теплою.
Що можна робити 23 березня
1.Вечір рекомендується провести в колі сім'ї і не виходити пізно на вулицю.
Що не можна робити 23 березня
1.Відмовтеся в цей день від важкої їжі.
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