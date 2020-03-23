23 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Що можна і не можна робити 23 березня / Укрмедіа

23 березня в народному календарі відзначають день Василіси. Її називали матір'ю весняних вод, адже вона володіла таємницями того, як уникнути паводків. Селяни завжди зверталися до неї за допомогою від весняної води.