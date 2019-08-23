23 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
23 серпня православна церква вшановує пам’ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь при імператорі Валеріана.
Іменини сьогодні святкують: Роман.
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Народні прикмети на 23 серпня
– Дощ 23 серпня – осінь буде дощовою.
– Спека на Лаврентія – на теплу осінь.
– Дощ і тепло 23 серпня – до вдалої рибалки.
Що можна робити 23 серпня
1. Лаврентію моляться про захист від хвороб і пристріту. Також він допомагає вилікувати хвороби очей.
Що не можна робити 23 серпня
1. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.
Джерело: LifeStyle 24
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