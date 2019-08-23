23 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

23 серпня православна церква вшановує пам’ять Лаврентія Римського – архідиякона римської християнської громади, страченого під час гонінь при імператорі Валеріана.

Іменини сьогодні святкують: Роман.

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Народні прикмети на 23 серпня

– Дощ 23 серпня – осінь буде дощовою.

– Спека на Лаврентія – на теплу осінь.

– Дощ і тепло 23 серпня – до вдалої рибалки.

Що можна робити 23 серпня

1. Лаврентію моляться про захист від хвороб і пристріту. Також він допомагає вилікувати хвороби очей.

Що не можна робити 23 серпня

1. Сьогодні не варто брати гроші в борг. Краще подумайте над тим, де ви можете підзаробити.