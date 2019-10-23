23 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

23 жовтня в народному календарі відзначають непохитних брата і сестри Євлампія і Євлампії. У цей день треба особливо шанувати світло вдома.

Іменини сьогодні святкують: Євлампій, Євлампія, Іннокентій, Амвросій, Андрій.

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Народні прикмети на 23 жовтня

– Останні дні купчастих хмар.

– Можливий ранній льодостав на великих річках.

Що можна робити 23 жовтня

1. Присвятіть цей день благодійності та добрим вчинкам.

Що не можна робити 23 жовтня

1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.