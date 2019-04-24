24 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

24 квітня 2019 року вшановується Антип. Його вважають покровителем і цілителем, який здатний був позбавити людину від зубного болю і деяких інших недуг.

Іменини сьогодні святкують: Антип, Іван, Микола, Петро, Яків.

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Народні прикмети на 24 квітня

– Вранці небо червоне – всю весну дощитиме і буде вітряно.

– Якщо з невеликих хмаринок утворюються великі хмари і з'єднуються разом – чекайте сильної зливи.

– Дощ на Антипа – чекайте грибного літа.

– Зацвіла верба – чекайте потепління.

Що можна робити 24 квітня

1. На Антипа, 24 квітня, можна і треба лікувати зуби народними засобами

Що не можна робити 24 квітня

1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.