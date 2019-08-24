24 серпня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 серпня православна церква вшановує пам'ять Євпла – ранньохристиянського святого, який служив у церкві міста Катанія, розташованого на острові Сицилія.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Василь, Макар, Марія, Марк, Федір.

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Народні прикмети на 24 серпня

– Якщо на світанку сильно зірки сяють, то через кілька днів буде дощ.

– Дим від багаття стелиться по землі – до дощу.

– Багато горіхів, а мало грибів – до холодної і сніжної зими.

– Безвітряна погода – до тепла.

– Якщо сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів.

– Вранці туман над водою стелиться – найближчий тиждень теплим буде.

– Якщо на сході сонця йде дощ, то негода триватиме ще кілька днів.

Що можна робити 24 серпня

1. Сьогодні ідеальний день для вирішення важливих питань. Будьте сміливими та не бійтеся експериментувати.

Що не можна робити 24 серпня

1. У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом або ж не сідайте сьогодні за автомобіль.