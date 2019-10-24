24 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

24 жовтня в народному календарі відзначають день святого Філіпа, який був родом з Кесарії Палестинської, мав дружину і чотирьох дочок.

Іменини сьогодні святкуємо: Філіп, Олександр, Анатолій, Вікторія, Лев, Зінаїда, Іларіон.

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Народні прикмети на 24 жовтня

– Якщо вранці туман, то почнеться відлига.

– Сніг випав на мокру землю і не розтанув – до ранньої весни.

– Якщо вранці сніг пішов, зима буде сувора.

– Тьмяний місяць в серпанку – до негоди.

– Листя на деревах шарудять – до снігопаду.

– Ясне нічне небо – до морозу.

– Домашні тварини неспокійно поводяться – до негоди.

Що можна робити 24 жовтня

1. Сьогодні приділіть трохи часу рідним. Спільна вечеря чи коротка прогулянка можуть покращити ваші стосунки, особливо якщо ви не забудете сказати близьким кілька теплих слів.

Що не можна робити 24 жовтня

1. Прати одяг (зробити це потрібно напередодні).

2. Позичати хліб, сіль, гроші.

3. Планувати дату весілля.