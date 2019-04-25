25 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день

25 квітня 2019 року в православній церкві вшановується пам'ять святого Василя. Святому Василю моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Вадим.

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Народні прикмети на 25 квітня

– Якщо йде дощ, то в перші дні травня також дощитиме.

– Теплий день 25 квітня – рік буде врожайним.

– Верба зацвіла – прикмета того, що скоро буде потепління.

– Сонячний день і холодний ранок – літо буде засушливим і неврожайним.

Що можна робити 25 квітня

1. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла.

Що не можна робити 25 квітня

1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.