25 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день
25 квітня 2019 року в православній церкві вшановується пам'ять святого Василя. Святому Василю моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Вадим.
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Народні прикмети на 25 квітня
– Якщо йде дощ, то в перші дні травня також дощитиме.
– Теплий день 25 квітня – рік буде врожайним.
– Верба зацвіла – прикмета того, що скоро буде потепління.
– Сонячний день і холодний ранок – літо буде засушливим і неврожайним.
Що можна робити 25 квітня
1. Якщо в ластівчиному гнізді в цей день відшукати невеликий камінчик, то його можна використовувати як оберіг від будь-якого зла.
Що не можна робити 25 квітня
1. Якщо у цей день зрубати дерево – це приверне нещастя. Сьогодні прийнято з особливою повагою ставитися до рослин.