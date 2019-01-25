25 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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25 січня 2019 Тетянин день та День студента в Україні - що не можна робити 25 січня 2019
Що можна і не можна робити 25 січня / 24 канал

25 січня 2019 року вшановують пам'ять великомучениці Тетяни Римської. Раніше, на Тетяни студенти відзначали День студента. 25 січня було гучним і веселим святом для молоді.

Іменини сьогодні святкують: Тетяна.

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Народні прикмети на 25 січня

– Зійде рано сонце – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.

– Сніг на Тетянин день обіцяє дощове і сире літо.

– Морозна і ясна погода – до гарного врожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.

– Зоряне небо – до ранньої весни.

Що можна робити 25 січня

1. Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання. 

Що не можна робити 25 січня

1. На Тетянин день категорично заборонені сварки в сім'ї. 

2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку. 

3. На день святої великомучениці Тетяни не можна відмовляти нужденним. 

Теги: Новини культури LifeStyle Традиції
Джерело: 24 канал
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