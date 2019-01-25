25 січня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
25 січня 2019 року вшановують пам'ять великомучениці Тетяни Римської. Раніше, на Тетяни студенти відзначали День студента. 25 січня було гучним і веселим святом для молоді.
Іменини сьогодні святкують: Тетяна.
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Народні прикмети на 25 січня
– Зійде рано сонце – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.
– Сніг на Тетянин день обіцяє дощове і сире літо.
– Морозна і ясна погода – до гарного врожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.
– Зоряне небо – до ранньої весни.
Що можна робити 25 січня
1. Цього дня прийнято молитися святій Тетяні про успішне навчання.
Що не можна робити 25 січня
1. На Тетянин день категорично заборонені сварки в сім'ї.
2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.
3. На день святої великомучениці Тетяни не можна відмовляти нужденним.
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