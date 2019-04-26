26 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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26 квітня 2019 – свято в Україні та що не можна робити 26.04.2019
Що можна і не можна робити 26 квітня / www.xn-----6kccbwybdaa5d6a1a8df1e.xn--p1ai

26 квітня 2019 року згадують Фомаїду Єгипетську. Цього дня починають вилітати джмелі. Вшановують 26 квітня зайців, наші предки казали, що у цей день вухаті відзначають свої іменини.

Іменини сьогодні святкують: Дмитро, Артем.

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Народні прикмети на 26 квітня

– Якщо зозуля кричить голосно і протяжно, то це обіцяє наближення теплих днів.

– Зоряна ніч – прикмета того, що рік буде врожайним.

– Дуб розпустився – літо буде теплим і ясним. Якщо на дубі 26 квітня багато жолудів залишилося, то урожай буде багатим.

– Золотисто-жовті первоцвіти розпустилися – ознака того, що незабаром почнеться справжня весна з теплими днями.

Що можна робити 26 квітня

1. 26 квітня починає цвісти медуниця. Вважається, що саме сьогодні медуниця має цілющі властивості, і можна готувати на її основі різноманітні відвари і зілля.

Що не можна робити 26 квітня

1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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