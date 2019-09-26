26 вересня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

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26 вересня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна
Що можна і не можна робити в цей день / Getty Imagies

26 вересня відзначають день святого Корнилія, який жив у I столітті на території Риму. В народі кажуть, що після Корнилія вже нічого не росте, а лише гниє в результаті заморозків. Саме тому, 26 вересня, треба зібрати усі коренеплоди: моркву, буряк, редьку.

Іменини сьогодні святкують: Ілля, Корній, Петро, Юліан. 

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Народні прикмети на 26 вересня

– Не зібрати врожай з городу до Корнилія – погана прикмета. Потім корінь в землі не буде рости, а мерзнути.

– З'їж в цей день редьку – хворіти будеш рідко.

– Поставити на стіл ріпу – до миру в сім'ї.

– Багато в городі чистої ріпи – до багатства в будинку.

Що можна робити 26 вересня

1. Якщо цього дня падає теплий дощ, то треба вийти на вулицю. За прикметою, такий дощ зарядить людину силою на увесь рік і позбавить від поганих думок. 

2. Якщо дитина до 9 років у цей день буде їсти страви з ріпи, то буде добре вчитися в школі. 

3. Щоб життя молодят було щасливим та радісним, їм потрібно з'їсти на двох одну ріпку з медом. 

Що не можна робити 26 вересня

1. Влаштовувати сватання чи весілля в цей день – не до добра. 

2. Не можна ворожити на дзеркалі – до нещастя. 

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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