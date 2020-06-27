27 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 червня в народному календарі вшановується день Єлисея. Він був відомий, як учень і слуга пророка Іллі, який був присутній під час його вознесіння на небо. Єлисей здійснив велику кількість чудес, зокрема, зміг воскресити мертвих.
Іменини сьогодні святкують: Олександр, Георгій, Йосип.
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Народні прикмети на 27 червня
– Суха і ясна погода – можна сіяти гречку.
– Дощовий день обіцяє сім тижнів сильної негоди з дощами.
– Багато мошок і комарів – чекайте доброго врожаю грибів і ягід.
– Дощ на Єлисєя – прикмета того, що 7 тижнів будуть дощі.
Що можна робити 27 червня
- Якщо вас щось сильно турбує – помоліться Єлисею. Він допоможе вам позбутися всіх проблем та тривог.
Що не можна робити 27 червня
- Сьогодні підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм та дорожніх аварій. Якщо ви водій – будьте уважними за кермом та не порушуйте правил.