Що можна і не можна робити 27 червня / Фото з відкритих джерел

27 червня в народному календарі вшановується день Єлисея. Він був відомий, як учень і слуга пророка Іллі, який був присутній під час його вознесіння на небо. Єлисей здійснив велику кількість чудес, зокрема, зміг воскресити мертвих.