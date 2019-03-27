27 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

83
27 березня 2019 – яке свято в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 27 березня / unsplash.com

27 березня отримало назву Федора-скотара, адже в цей час вшановували домашніх тварин, особливо корів і коней, які є помічниками для селян.

Іменини сьогодні святкують: Ростислав.

Читайте також: Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку

Народні прикмети на 27 березня

– Якщо на вулиці мороз – прикмета, що холод протримається ще тиждень.

– Прогримів грім на Федора –  літо буде врожайним і теплим.

Що можна робити 27 березня

1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.

Що не можна робити 27 березня

1. Цього дня не можна дивитися дуже довго в дзеркало до заходу, адже можете притягнути у своє життя біду. Літнім людям не варто заглядати у дзеркало і після заходу сонця, бо можна накликати швидку смерть.

2. Не можна цього дня точити ножі, оскільки можна накликати біду.

blog_ava
Прогноз погоди на 27 березня: майже в усій Україні – мокрий сніг з дощем
сьогодні
3349
Теги: LifeStyle Новини культури Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-5 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
сьогодні 09:37 Топ-5 розкішних вишиванок в гардеробі Ольги Сумської
654
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
26 березня 16:01 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
16112
Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
26 березня 13:00 Від офіціанта до власника люксового бренду: історія створення Gucci
Юлія Турелик 628
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
26 березня 09:03 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 3285
Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
25 березня 19:02 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, що вас здивують
19835
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук