27 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 березня отримало назву Федора-скотара, адже в цей час вшановували домашніх тварин, особливо корів і коней, які є помічниками для селян.
Іменини сьогодні святкують: Ростислав.
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Народні прикмети на 27 березня
– Якщо на вулиці мороз – прикмета, що холод протримається ще тиждень.
– Прогримів грім на Федора – літо буде врожайним і теплим.
Що можна робити 27 березня
1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.
Що не можна робити 27 березня
1. Цього дня не можна дивитися дуже довго в дзеркало до заходу, адже можете притягнути у своє життя біду. Літнім людям не варто заглядати у дзеркало і після заходу сонця, бо можна накликати швидку смерть.
2. Не можна цього дня точити ножі, оскільки можна накликати біду.
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