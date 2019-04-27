27 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

27 квітня називають воронячим святом. Цей день є вдалим для оглядин та сватання. Саме цього дня батьки з легкістю зможуть відпустити дітей з сім'ї для того, щоб вони створили свою родину і свій дім.

Іменини сьогодні святкують: Мартін, Остап.

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Народні прикмети на 27 квітня

– Якщо на Мартіна серед маси чорних хмар пливуть світлі і легкі хмари, то це обіцяє дощ з вітром

– Мокро і брудно в цей день – прикмета того, що рілля хорошою буде.

– Якщо на Мартина теплий день – до швидкого похолодання.

Що можна робити 27 квітня

1. Покупки, які ви зробите у цей день, будуть вдалими і довго вам прослужать.

Що не можна робити 27 квітня

1. У цей день не можна нікому давати хліб і сіль, якщо в сім'ї є маленька дитина, адже з цими продуктами можна віддати щастя малюка.

2. Не можна відкривати двері стороннім людям, купаючи дитину – це може призвести до нещастя.

4. Не варто цього дня стригти нігті – це до неприємностей.

5. Бажано не ходити в гості 27 квітня, щоб не залишити в будинку своє благополуччя та успіх.