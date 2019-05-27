27 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
27 травня 2019 року відзначають Ісидора. Цей день називають Сидором. Після цього дня поступово починає встановлюватися хороша літня погода. Селяни звертали увагу на погоду. Якщо день ясний і сонячний, значить буде хороший урожай огірків. Якщо ж день холодний, то літо буде холодним.
Іменини сьогодні святкують: Микита, Максим, Марк, Олександр, Макар.
Читайте також: Трійця 2019 в Україні: дата і чи буде свято вихідним днем
Народні прикмети на 27 травня
– Холодна погода в цей день – літо теж буде холодним.
– Похмура погода 27 травня – врожаю не буде.
– Ластівки рано прилетіли – рік буде щасливим.
– Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.
– Перепілка співає – буде ясна погода.
Що можна робити 27 травня
1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.
Що не можна робити 27 травня
1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.