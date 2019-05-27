27 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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27 травня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 27 травня / www.nas.gov.ua

27 травня 2019 року відзначають Ісидора. Цей день називають Сидором. Після цього дня поступово починає встановлюватися хороша літня погода. Селяни звертали увагу на погоду. Якщо день ясний і сонячний, значить буде хороший урожай огірків. Якщо ж день холодний, то літо буде холодним.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Максим, Марк, Олександр, Макар.

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Народні прикмети на 27 травня

– Холодна погода в цей день – літо теж буде холодним.

– Похмура погода 27 травня – врожаю не буде. 

– Ластівки рано прилетіли – рік буде щасливим.

– Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.

– Перепілка співає – буде ясна погода.

Що можна робити 27 травня

1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте.

Що не можна робити 27 травня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

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Теги: LifeStyle Традиції
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