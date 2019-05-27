27 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

27 травня 2019 року відзначають Ісидора. Цей день називають Сидором. Після цього дня поступово починає встановлюватися хороша літня погода. Селяни звертали увагу на погоду. Якщо день ясний і сонячний, значить буде хороший урожай огірків. Якщо ж день холодний, то літо буде холодним.

Іменини сьогодні святкують: Микита, Максим, Марк, Олександр, Макар. Читайте також: Трійця 2019 в Україні: дата і чи буде свято вихідним днем Народні прикмети на 27 травня – Холодна погода в цей день – літо теж буде холодним. – Похмура погода 27 травня – врожаю не буде. – Ластівки рано прилетіли – рік буде щасливим. – Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною. – Перепілка співає – буде ясна погода. Що можна робити 27 травня 1. Давайте милостиню нужденним людям. Чим більше коштів дасте – тим більше отримаєте. Що не можна робити 27 травня 1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.