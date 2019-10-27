27 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

27 жовтня вшановується пам'ять святої Параскеви Сербської, яка жила приблизно в XI столітті на території, прилеглій до Мармурового моря.

Іменини сьогодні святкують: Гнат, Назар, Микита, Микола, Параскева.

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Народні прикмети на 27 жовтня

– Зоряне небо яскраве – до гарного врожаю.

– Вітряна і суха погода 27 жовтня – літо наступного року буде сухим і неврожайним.

– Голосно каркають ворони – чекайте відлиги.

– Хмарна і сніжна погода – у травні очікуйте негоду.

Що можна робити 27 жовтня

1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.

Що не можна робити 27 жовтня

1. Не проектуйте свою злість на оточуючих людей.