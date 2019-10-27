27 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
27 жовтня вшановується пам'ять святої Параскеви Сербської, яка жила приблизно в XI столітті на території, прилеглій до Мармурового моря.
Іменини сьогодні святкують: Гнат, Назар, Микита, Микола, Параскева.
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Народні прикмети на 27 жовтня
– Зоряне небо яскраве – до гарного врожаю.
– Вітряна і суха погода 27 жовтня – літо наступного року буде сухим і неврожайним.
– Голосно каркають ворони – чекайте відлиги.
– Хмарна і сніжна погода – у травні очікуйте негоду.
Що можна робити 27 жовтня
1. Сьогодні не сидіть вдома, а відправляйтеся в гості до своїх друзів та родичів.
Що не можна робити 27 жовтня
1. Не проектуйте свою злість на оточуючих людей.
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