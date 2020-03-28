28 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

28 березня в народному календарі відзначається день святого мученика Нікадра, який працював лікарем і здійснив велику кількість добрих справ християнам.

Іменини сьогодні святкують: Олександр, Денис.

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Народні прикмети на 28 березня

– Голова 28 березня свербить – чекайте дрібних неприємностей.

– Цвірінькають горобці – незабаром настане ясна погода.

– Голосно цвірінькають горобці – прикмета того, що буде ясна погода.

– Побачити вночі 28 березня ангела у сні – гарний знак і ознака довголіття.

Що можна робити 28 березня

1.У цей день можна знімати пристріт та лікувати хвороби голови. Це також чудовий час для виготовлення амулетів.

2.Потрібно до самого заходу сонця носити шпильку на одязі, але щоб її не бачили оточуючі. Це допоможе уникнути пристріту.

Що не можна робити 28 березня

1. Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.